New York - Der frühere Davis-Cup-Sieger Zeljko Krajan wird neuer Trainer von Jule Niemeier.

Nach der Trennung von Christopher Kas wird die 24 Jahre alte Dortmunderin bereits bei den anstehenden Turnieren in Asien von dem 44-jährigen Kroaten gecoacht. Das sagte Manager Michael Geserer der Deutschen Presse-Agentur bei den US Open in New York.

Nach anderthalbjähriger Zusammenarbeit hatte sich Niemeier angesichts der jüngsten sportlichen Rückschläge von Kas getrennt. Im Vorjahr war sie mit dem früheren deutschen Profi an der Seite noch ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen und hatte bei den US Open das Achtelfinale erreicht.

Krajan führte Safina auf Platz eins der Welt

Zuletzt verlor sie beim Grand-Slam-Turnier in New York bereits in der ersten Runde der Qualifikation. In der Weltrangliste wird sie aus den Top 130 fallen.

Nun soll mit Krajan die Trendwende gelingen. Der frühere Profi betreute in seiner Trainer-Karriere unter anderem Dinara Safina und führte die Russin auf Platz eins der Weltrangliste. Mit der kroatischen Mannschaft gewann Krajan 2018 als Teamkapitän den Davis Cup.