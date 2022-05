Jule Niemeier schafft bei French Open Sprung ins Hauptfeld

Schlug die Japanerin Moyuka Uchijima in der letzten Qualifikationsrunde mit 6:0, 6:1: Jule Niemeier.

Paris - Jule Niemeier hat bei den French Open souverän den Sprung ins Hauptfeld geschafft.

Die deutsche Tennis-Nachwuchshoffnung deklassierte in Paris die Japanerin Moyuka Uchijima in der letzten Qualifikationsrunde mit 6:0, 6:1 und steht damit erstmals beim Sandplatz-Klassiker in Roland Garros im Hauptfeld. Die 22 Jahre alte Dortmunderin benötigte lediglich 51 Minuten für ihren Erfolg.

Zuvor waren bereits Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria bei den Damen automatisch für die French Open qualifiziert gewesen. Am Donnerstag hatte zudem noch Laura Siegemund die Chance, ab Sonntag dabei dazu sein. Am Freitag kämpfen dann noch Nastasja Schunk bei den Damen, Cedrik-Marcel Stebe und Daniel Masur bei den Herren um den Sprung ins Hauptfeld.