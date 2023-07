Wimbledon - Tennisspielerin Jule Niemeier ist nach ihrer Handverletzung bereit für den Rasen-Klassiker in Wimbledon. „Alles gut. Die Vorbereitung verläuft richtig gut“, sagte Niemeiers Trainer Christopher Kas in London.

Niemeier (23) hatte sich vor einer Woche beim WTA-Turnier in Berlin bei einem Sturz an der Hand verletzt und eine Stauchung zugezogen. Ihre Teilnahme am Turnier in Bad Homburg in dieser Woche musste sie daraufhin absagen.

Seit Mittwoch bereitet sich Niemeier in London auf das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison vor. Allein am Samstag standen drei Trainingseinheiten unter anderem mit der Französin Caroline Garcia auf dem Programm. Im vergangenen Jahr erreichte Niemeier in Wimbledon das Viertelfinale, wo sie im deutschen Duell gegen Tatjana Maria verlor. In ihrer ersten Runde am Dienstag trifft die Dortmunderin auf French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien.