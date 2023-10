Baltimore - Die beiden deutschen NFL-Profis Amon-Ra St. Brown und Jakob Johnson haben mit ihren Teams unerwartet deutliche Niederlagen kassiert.

Das 6:38 am Sonntag bei den Baltimore Ravens war die erst zweite verlorene Partie in dieser Saison für die Detroit Lions, bei denen St. Brown mit 13 gefangenen Pässen für 102 Yards der dominanteste Profi im Angriff war. Bis zum 35:0 für die Ravens im dritten Viertel lief für die Lions offensiv allerdings kaum etwas zusammen. Nach drei Touchdown-Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown von Lamar Jackson schonten die Gastgeber ihren Spielmacher am Ende sogar wegen des deutlichen Vorsprungs.

Johnson und die Las Vegas Raiders verloren 12:30 gegen die Chicago Bears, die zuvor fünf von sechs Partien als Verlierer vom Platz gegangen waren. Equanimeous St. Brown steht bei den Bears weiter auf der Liste der verletzten Spieler und war am Sonntag nicht involviert.

Für die größte Überraschung bei den frühen Partien sorgten aber die zuletzt so enttäuschenden New England Patriots. Das erfolgreichste NFL-Team der vergangenen Jahrzehnte holte mit einem 29:25 gegen die Buffalo Bills den zweiten Saisonsieg. Die Patriots führten im Schlussviertel 22:10, ehe die Bills um Quarterback Josh Allen zwei Minuten vor dem Ende erstmals in Führung gingen. Mit seinem zweiten Touchdown-Pass des Tages machte Patriots-Spielmacher Mac Jones den unerwarteten Erfolg dann aber doch noch perfekt.