Winsen/Luhe - Der deutsche Golf-Profi Jannik de Bruyn hat seine Führung bei der European Open im niedersächsischen Winsen an der Luhe eingebüßt. Nach einer Par-Runde bei dem mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turnier der DP World Tour liegt der 24 Jahre alte Mönchengladbacher mit 137 Schlägen aber immer noch auf dem zweiten Platz.

Als Führender geht Laurie Canter in das Finalwochenende. Der Engländer brachte auf dem Par-73-Kurs der Green-Eagle-Anlage vor den Toren Hamburgs eine 66 ins Clubhaus und liegt mit 134 Versuchen zwölf Schläge unter dem Platzstandard.

Auch am Freitag konnte, wie am ersten Tag, erst mit dreistündiger Verspätung gestartet werden. Dauerregen hatte den Platz am Morgen unter Wasser gesetzt. So konnten einige Spieler die zweite Runde nicht beenden. Die noch fehlenden Löcher werden am Samstag gespielt.

Fest steht, dass Marcel Siem mit 150 Schlägen und Maximilian Kieffer mit 154 Versuchen den Cut nicht schaffen werden. Im vergangenen Jahr hatten die beiden Deutschen in Winsen noch den geteilten zweiten Platz belegt.