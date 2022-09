New York - Matteo Berrettini hat als erster Tennisspieler das Viertelfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht.

Der an Nummer 13 gesetzte Italiener gewann den Fünfsatzkrimi gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6 und 6:2.

In der Runde der besten Acht trifft Berrettini auf den Sieger des Duells Casper Ruud aus Norwegen gegen Courentin Moutet aus Frankreich.