IOC-Präsident Bach: Olympia in Paris soll die Welt vereinen

Paris - IOC-Präsident Thomas Bach hofft, dass die Olympischen Spiele in Paris zu einer friedlicheren Welt beitragen können. „Nun sind wir Teil von einem Event, das die Welt in Frieden vereint“, sagte der 70-Jährige bei seiner Rede zur Eröffnungsfeier: „In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrissen ist, können wir dank dieser Solidarität heute Abend alle zusammenkommen und die Athleten von 206 Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam vereinen.“

In diesem Zusammenhang zitierte Bach auch aus dem Songtext „Imagine“ von John Lennon: „Manche mögen sagen, wir in der olympischen Welt seien Träumer. Aber wir sind nicht die Einzigen. Und unser Traum wird heute Nacht wahr: Eine Realität, die jeder sehen kann. Olympia-Teilnehmer aus der ganzen Welt zeigen uns, zu welcher Größe wir Menschen fähig sind. Also lade ich jeden ein: Träumt mit uns.“

Bach dankt Paris für „magisches Willkommen“

Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hob zudem die Bedeutung der Gastgeberstadt hervor. „Welchen besseren Ort gibt es als Paris, um die Magie der Olympischen Spiele mit der Welt zu teilen? Paris, der Geburtsort unseres Gründervaters Pierre de Coubertin, dem wir alles verdanken. Paris, die Stadt der Lichter, wo er die modernen Olympischen Spiele kreiert hat. Paris, die Stadt der Liebe. Danke Frankreich, für dieses magische Willkommen“, sagte Bach bei der spektakulären Zeremonie in der Nähe des Eiffelturms.

„Alle von uns werden Olympische Spiele erleben, die inklusiver sind, urbaner, jünger und nachhaltiger - die ersten Olympischen Spiele mit voller Geschlechterparität auf den Spielfeldern“, verkündete der Fecht-Olympiasieger von 1976. Bach bedankte sich auch beim Organisationskomitee und den Tausenden freiwilligen Helfern für ihr Engagement. „Euer Lächeln lässt uns noch mehr in Paris und Frankreich verlieben.“

Bach schloss seine Rede mit den Worten: „Lang leben die Olympischen Spiele! Lang lebe Frankreich!“