Herning - Deutschlands Handballer müssen im wichtigen WM-Hauptrundenspiel gegen Italien auf Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahmke verzichten. Dies bestätigte der Deutsche Handballbund gut eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie (18.00 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.TV). Das Duo fällt wegen eines grippalen Infekts aus. Zuerst hatten die ARD-„Sportschau“ und die „Bild“ darüber berichtet.

Knorr hatte bereits nach der 30:40-Pleite gegen Titelverteidiger Dänemark von Halsschmerzen berichtet und am Mittwoch auch nicht trainiert. Knorr (24) und Dahmke (31) wurden im deutschen Team-Hotel in Silkeborg in Einzelzimmer umquartiert, um die Ansteckungsgefahr für die anderen WM-Spieler zu minimieren.

Immerhin steht Franz Semper erstmals bei dieser Endrunde im DHB-Aufgebot. Der Rückraumspieler war bisher wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz gekommen. Deutschland kann sich mit einem Sieg gegen die punktgleichen Italiener vorzeitig für das Viertelfinale qualifizieren, wenn die Schweiz im Anschluss nicht gegen Gold-Favorit Dänemark gewinnt. Eine Niederlage im Duell mit der Squadra Azzurra würde praktisch das Aus für die DHB-Auswahl bedeuten.

Michalczik-Einsatz am Samstag möglich

Bundestrainer Alfred Gislason reagierte auf den Ausfall von Knorr mit der Nachnominierung von Marian Michalczik, der nachträglich in das deutsche WM-Aufgebot rückt. Nach Angaben des DHB soll der 27 Jahre alte Spielmacher vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf am Abend im Team-Quartier in Silkeborg eintreffen. Michalczik könnte somit am Samstag im letzten Hauptrundenspiel des Olympia-Zweiten gegen Tunesien erstmals mitwirken.