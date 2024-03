Indian Wells - Ein Bienenschwarm hat Olympiasieger Alexander Zverev und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz in ihrem Viertelfinale beim Tennis-Turnier in Indian Wells gestoppt. Beim Stand von 1:1 im ersten Satz sorgten unzählige Bienen am Donnerstag für eine Unterbrechung. Alcaraz, der gerade Aufschlag hatte, schlug zunächst um sich und flüchtete dann in die Kabine. Auf Bildern war auch zu sehen, wie sich zahlreiche Bienen auf einer Kamera platzierten. „Ich habe so etwas in meinen 39 Jahren Tennis noch nicht gesehen. Unglaublich“, schrieb Tennis-Legende Boris Becker auf X.

Zverev will in Indian Wells erstmals ins Halbfinale einziehen. Dort würde er auf Australian-Open-Sieger Jannik Sinner treffen. Gegen Alcaraz hatte der 26 Jahre alte Hamburger zuletzt bereits bei den Australian Open gewonnen.