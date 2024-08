Berlin - Hürdenläuferin Carolina Krafzik hat kurz nach den Olympischen Spielen in Paris ihren Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben. Die Entscheidung habe sie ungeachtet ihrer Verletzungsprobleme schon im Vorfeld getroffen. Krafzik litt unter Beschwerden an der Achillessehne, strauchelte im Vorlauf in Stade de France an einer Hürde und verletzte sich noch an einem Außenband. Trotz Schmerzen trat sie zum Hoffnungslauf an, schied aber aus.

„Natürlich hatte ich mir mein Karriereende anders vorgestellt“, sagte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nun. Krafzik wird ihren Beruf als Grundschullehrerin in Wiernsheim bei Pforzheim jetzt wieder verstärkt aufnehmen. Die fünfmalige deutsche Meisterin hat an zwei Olympischen Spielen und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und wurde bei der Heim-EM 2022 in München Achte. Dort lief sie vor zwei Jahren mit 54,32 Sekunden ihre Bestzeit.