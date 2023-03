Sakhir - Nico Hülkenberg (35) erhält bei seinem Formel-1-Comeback moralische Unterstützung an der Rennstrecke von seiner Frau Egle. Sie werde beim Auftaktrennen in Bahrain vor Ort sein, sagte Hülkenberg der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Grand Prix für das US-Team Haas. Ihre Tochter bleibe aber zu Hause. „Noemis erstes Rennen wird wahrscheinlich in Monaco sein - also wird sie bei ihrem Heim-Grand-Prix sein.“ Die Familie lebt im Fürstentum. Hülkenberg ist seit 2021 verheiratet, Tochter Noemi Sky wurde im September desselben Jahres geboren.

Der Rheinländer hatte nach seinem Aus bei Renault Ende 2019 kein Stammcockpit in der Formel 1 mehr bekommen. Zuletzt war er Ersatzpilot bei Aston Martin. Für diese Saison hat er Mick Schumacher als Stammfahrer bei Haas verdrängt.

Die Vorbereitung hat sich für Hülkenberg seit seinem Formel-1-Einstieg 2010 nicht groß verändert. „Im Großen und Ganzen ist es gleich geblieben, aber im Detail sind die Dinge anders. Vor zehn Jahren war es ganz anders, wir hatten viel mehr Tests, es waren andere Autos, aber die Herangehensweise, was man macht und was man beim Testen erreichen will, ist immer noch die gleiche“, erzählte der einzige deutsche Stammpilot im Feld.

Haas-Teamkollege von Hülkenberg ist der Däne Kevin Magnussen. Der Emmericher hält noch immer einen unrühmlichen Rekord: In 181 Rennen schaffte er es nie auf das Podium.