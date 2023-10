Der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1 bekommt ein verbessertes Auto. Allerdings erst in zwei Wochen. In Katar geht Nico Hülkenberg im alten Haas-Rennwagen an den Start - mit guten Erinnerungen.

Doha - Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg freut sich auf dringend benötigte technische Verbesserungen an seinem Haas-Rennwagen. „Das ist das letzte Wochenende mit dem alten Paket, wir wollen hier überleben und richten dann den Blick auf Austin“, sagte der 36-jährige Deutsche vor dem Großen Preis von Katar im Norden Dohas.

Am Arabischen Meer steht am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) der nächste Grand Prix an, in zwei Wochen beim Gastspiel im texanischen Austin wird das amerikanische Team dann mit veränderten Autos beim Heimspiel an den Start gehen. „Wir warten sehr auf die Updates“, sagte Hülkenberg.

Sehr frustrierende Rennen

Der Rheinländer liegt mit neun Punkten derzeit nur auf Rang 14 der Gesamtwertung und hat teilweise sehr frustrierende Rennen hinter sich. An den Lusail International Circuit hat der Routinier allerdings gute Erinnerungen, denn in der Nachwuchsserie GP2 konnte er im Februar 2009 dort gewinnen. „Ich hatte damals Spaß und freue mich, jetzt wieder auf die Strecke zu gehen, auch wenn es heißer und in einem schnelleren Auto ist“, sagte Hülkenberg. Am Donnerstag lagen die Temperaturen auf dem Wüstenkurs bei knapp über 40 Grad.

Es sei „immer gut, ein bisschen Streckenkenntnis zu haben“, sagte Hülkenberg und ergänzte: „Es ist ein paar Tage her, ich muss mich ein bisschen erinnern. Die Strecke hat sich nicht viel verändert, ringsherum hat es ein paar Upgrades gegeben.“ Vor zwei Jahren wurde erstmals in Katar in der Formel 1 gefahren, für die aktuelle Auflage wurde die Anlage aufwendig saniert, ein neuer Streckenbelag aufgetragen und die Infrastruktur deutlich aufgewertet.