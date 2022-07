Houle gewinnt 16. Etappe - Geschke bleibt im Bergtrikot

Foix - Hugo Houle hat zum Auftakt der Pyrenäen die 16. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 31-Jährige siegte nach 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix nach einer langen Alleinfahrt und sorgte für den ersten Erfolg eines Kanadiers seit 34 Jahren.

Rang zwei sicherte sich im Sprint einer Dreiergruppe der Franzose Valentin Madouas. Dritter wurde Houles Landsmann und Teamkollege Michael Woods. Simon Geschke kam als Achter ins Ziel und sicherte sich zum achten Mal in Serie das Bergtrikot. Der gebürtige Berliner (36) sammelte weitere zwölf Punkte für diese Wertung.

Das Gelbe Trikot verteidigte der Däne Jonas Vingegaard erfolgreich. Der 25-Jährige liegt weiter 2:22 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar, der mit einigen Attacken erfolglos blieb.

Für zwei Deutsche ist dagegen die Tour beendet: Der bislang so angriffslustige Lennard Kämna stieg wegen einer Erkältung nicht mehr aufs Rad, für Geschkes Teamkollegen Maximilian Walscheid war dagegen wegen eines positiven Corona-Tests das Rennen beendet. Damit sind nur noch sieben von ursprünglich neun gestarteten deutschen Radprofis dabei.

Am Mittwoch wird die Tour mit der vierten Bergankunft fortgesetzt, wenn das Ziel der 17. Etappe in Peyragudes in 1580 Metern Höhe liegt. Einen Tag später folgte eine weitere Bergankunft in Hautacam.