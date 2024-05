Marrakesch - Die deutschen Leichtathleten haben in Abwesenheit von Europameisterin Konstanze Klosterhalfen beim Diamond-League-Meeting im marokkanischen Marrakesch überzeugt. Sowohl Hochspringerin Christina Honsel als auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye belegten den zweiten Platz.

Honsel bewältigte 1,91 Meter im ersten Versuch. Höher sprang nur die Serbin Angelina Topic, die 1,98 Meter überquerte und damit einen nationalen Rekord aufstellte. Hallen-Vizeweltmeisterin Ogunleye erzielte mit der Kugel eine Weite von 19,40 Metern und musste sich nur Chase Jackson aus den USA geschlagen geben, die auf genau 20 Meter kam.

Dreispringer Max Heß wurde Vierter und verpasste mit 16,85 Metern um fünf Zentimeter knapp das Podium. Es siegte der Kubaner Lázaro Martínez mit 17,10 Metern.

Honsel, Ogunleye und Heß waren die einzigen deutschen Teilnehmer in Marrakesch. Ursprünglich wollte auch 5000-Meter-Europameisterin Klosterhalfen in Marokko an den Start gehen. Die 27 Jahre alte Ausnahmeläuferin hatte sich dann aber dazu entschieden, in der Höhe von St. Moritz in der Schweiz am Formaufbau für die EM in Rom sowie die Olympischen Spiele in Paris zu arbeiten und das Meeting somit auszulassen.