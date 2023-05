Phoenix - NBA-Star Nikola Jokic muss für sein Scharmützel mit Suns-Besitzer Mat Ishbia 25.000 US-Dollar Strafe zahlen. Das gab die NBA bekannt. Jokic war vor der Halbzeitpause im Playoff-Spiel seiner Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns mit Ishbia im Streit um den Basketball aneinandergeraten.

In US-Medien wurde die Schuld für die Szene allerdings oft bei Ishbia gesehen. Die Suns hatten die Partie am Ende 129:124 gewonnen und in der Halbfinal-Serie der Western Conference nach Siegen zum 2:2 ausgeglichen.

Suns-Profi Josh Okogie hatte versucht, einen Ball vor dem Aus zu retten und war dabei in eine Gruppe Zuschauer gestürzt. Jokic wollte den Basketball daraufhin schnell haben, der zu diesem Zeitpunkt von Ishbia festgehalten und nicht sofort freigegeben wurde. Ishbia wurde in dem Handgemenge von Jokics Ellenbogen getroffen. Jokic bekam von den Schiedsrichtern ein technisches Foul aufgebrummt. Ein anderer Mann, der Jokic an der Schulter gestoßen hatte, musste seinen Platz verlassen.