Paris - Die deutschen Hockey-Herren haben vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale des Olympia-Turniers perfekt gemacht. Der Weltmeister schaffte beim 1:0 (1:0) gegen Europameister Niederlande im vierten Vorrundenspiel den dritten Sieg und ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Sechsergruppe zu verdrängen. Im letzten Gruppenspiel geht es am Freitag (20.15 Uhr) gegen Großbritannien.

Olympia-Gold fest im Blick

Den deutschen Siegtreffer erzielte Niklas Wellen bereits in der 3. Minute. Zuvor hatte Deutschland gegen Frankreich (8:2) und Südafrika (5:1) gewonnen, aber eine überraschende Niederlage gegen Spanien (0:2) hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning will in Paris die Goldmedaille gewinnen. Das war der Auswahl zuletzt 2012 gelungen. In Tokio hatte es vor drei Jahren nur zu Rang vier gereicht.

Schon früh in der Partie setzte sich Wellen durch und traf nach einer sehenswerten Einzelleistung zur Führung. Die vielen niederländischen Fans auf den Tribünen von Platz zwei des Yves-du-Manoir-Stadions mussten mit ansehen, wie sich ihr Team lange nicht vom Druck der Deutschen befreien konnte. Vor dem Seitenwechsel schaffte es Deutschland aber nicht, ein zweites Tor nachzulegen. Nach der Halbzeit wurden die Niederländer deutlich stärker, blieben aber bis zum Schluss ohne Torerfolg.

Deutsche Frauen vor Viertelfinaleinzug

Die deutschen Frauen stehen nach ihrem zweiten Sieg in der dritten Begegnung dicht vor dem Einzug in die Runde der besten Acht. Gegen Gastgeber Frankreich hatte die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg beim 5:1 wenig Mühe. In den verbleibenden beiden Spielen in der Gruppe A geht es für den EM-Dritten am Freitag (10.00 Uhr) gegen China und am Samstag (19.45 Uhr) gegen den EM-Zweiten Belgien.