Hockey-Herren verlieren Olympia-Test gegen Frankreich

Hamburg - Die deutschen Hockey-Herren haben ihr letztes Testspiel im Rahmen des EM- und Olympia-Vorbereitungslehrgangs in Hamburg verloren.

Am Freitag unterlag die DHB-Auswahl auf der UHC-Anlage Frankreich mit 2:5 (2:1). Am vergangenen Dienstag hatten die Deutschen mit 5:2 gewonnen. In zwei weiteren Testspielen gegen Kanada hatte es zudem zwei klare Siege (5:0/7:0) gegeben.

Die Tore für die Gastgeber gegen Frankreich erzielten Niklas Wellen (19.) und Lukas Windfeder (Kurze Ecke/29.). „Wir haben heute gegen eine sehr motivierte, aggressive französische Mannschaft verloren, die sich vorgenommen hatte, sich zu revanchieren“, sagte Bundestrainer Kais al Saadi.

Als Grund für die Niederlage vermutete er den hohen Druck bei einigen seiner Spieler aufgrund der anstehenden Nominierung für die EM in Amsterdam und die Olympischen Spiele. „Wofür ich aber auch absolut Verständnis habe“, betonte der Coach.