Saint-Denis - Der angeschlagene Hochspringer Tobias Potye ist bei den Olympischen Spielen in Paris in der Qualifikation früh gescheitert. Der Vize-Europameister von 2022 und WM-Fünfte von 2023 scheiterte dreimal an der Anfangshöhe von 2,15 Metern.

„Den Schmerz konnte ich nicht ausschalten“, sagte der Münchner. „Ich bin erprobt mit Schmerz in solchen Wettkampfsituationen. Also muss man das akzeptieren. Manchmal ist es einfach so.“ Das Aus hinnehmen mussten auch Ex-Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong nach nur 59,99 Metern und 1500-Meter-Läuferin Nele Weßel.

Erst Knie, dann Fuß

Potye hatte sich in diesem Jahr am Knie operieren lassen, sprang im Juli in Heilbronn aber 2,29 Meter. Wegen einer Verstauchung am Sprungfuß hatte der 29-Jährige zuletzt Probleme, die ihm auch im Stade de France zu schaffen machten. „Ich habe schon bewiesen, dass ein Gladiator in mir schlummert, aber der ließ mich heute nicht hochfahren, weil es einfach dann nicht möglich war, zu springen“, sagte Potye der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Goldfavorit Mutaz Essa Barshim aus Katar, der sich in Tokio den Olympiasieg mit dem Italiener Gianmarco Tamberi geteilt hatte, hatte Probleme. Er brach seinen Anlauf für den Sprung über 2,27 Meter ab und griff sich an die Wade. Tamberi eilte sofort zu ihm und unterstützte den Goldkollegen von 2021. Barshim übersprang später die 2,27 Meter und qualifizierte sich sicher für das Finale am Samstag.

„Wir hatten heute, glaube ich, Glück, dass sich nicht noch mehr Leute verletzt haben“, sagte Potye, „weil dieser Boden, der mag vielleicht schnell sein, aber der ist bretthart.“

Wieder Drama

Olympiasieger, Welt- und Europameister Tamberi hatte seine Anreise zuvor wegen eines Nierensteins verschieben müssen. „Drei Tage vor dem Wettkampf, für den ich alles geopfert habe, finde ich mich jetzt hilflos im Bett wieder mit 38,8 Grad Fieber“, hatte er erklärt. Vor dem Wettkampf postete er seine Startnummer und ein Fieberthermometer, das 36,3 Grad anzeigte. Der Italiener haderte wiederholt nach seinen Sprüngen, aber auch 2,24 Meter reichten für das Finale.

Nachdem gleich mehrere Läufer im Vorlauf über 5.000 Meter gestürzt waren, ging ein Raunen durch das Stade de France. Das Kampfgericht entschied aber, die behinderten und ins Ziel gekommenen Starter im Finale laufen zu lassen.