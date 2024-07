Herren-Doppel in Paris erfolgreich - Aus für Kerber-Doppel

Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen vor Olympia noch das Turnier in Hamburg.

Paris - Die beiden deutschen Tennis-Doppel der Herren stehen im Viertelfinale des olympischen Wettbewerbs bei den Sommerspielen in Frankreich. Das Davis-Cup-Duo Tim Pütz und Kevin Krawietz bezwang in der zweiten Runde die Franzosen Gael Monfils und Edouard Roger-Vasselin deutlich mit 6:3, 6:1. Die deutsche Paarung ist an Position zwei gesetzt und zählt zu den Mitfavoriten.

Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer erreichten insbesondere wegen des schweren Auftaktloses überraschend die Runde der besten Acht. Nach ihrem unerwarteten Sieg über die kroatischen Tokio-Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic behaupteten sie sich gegen die Portugiesen Nuno Borges und Francisco Cabral klar 6:2, 6:2. Struff hatte zuvor wegen Problemen mit der Hüfte auf seinen Einzelstart in der zweiten Runde verzichtet.

Kerber-Hoffnungen nur im Einzel

Angelique Kerber setzt ihre Karriere nur noch im Einzel fort. Nach ihrem Viertelfinal-Einzug zog die einstige Nummer eins der Tennis-Welt im Doppel mit Laura Siegemund in der ersten Runde gegen die beiden Britinnen Heather Watson und Katie Boulter mit 2:6, 3:6 den Kürzeren.

Über die Möglichkeit, wegen ihrer Medaillenchance im Einzel aus dem Doppel zurückzuziehen, habe sie nicht nachgedacht, hatte Kerber nach dem gewonnenen Match gegen die Kanadierin Leylah Fernandez gesagt. Kerber wird nach den Sommerspielen ihre Tennis-Laufbahn beenden.