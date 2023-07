Kopenhagen - Heroic hat sich im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier Fall Groups den Gruppensieg gesichert. Die runderneuerte Aufstellung von Natus Vincere machte dem Team aber das Leben schwer.

„Es war schwierig, ich werde mir da nichts vormachen“, sagte Heroic-Kapitän Casper „cadiaN“ Møller im Interview nach dem Spiel. „In vielen Situationen wussten wir, wo sie kommen werden, aber unsere individuellen Entscheidungen waren nicht gut genug.“

Zum Auftakt räumte Heroic zunächst problemlos BIG und im ersten Duell auch Navi mit 2:0 aus dem Weg. In der Wiederauflage im Gruppenfinale schlug sich Oleksandr „s1mple“ Kostyljevs Team deutlich besser.

Besonders auf der zweiten Karte zeigte sich Navi in guter Verfassung, der Sieg ging dennoch mit 2:1 an Heroic. Die Dänen sicherten damit neben FaZe Clan und Ninjas in Pyjamas, die überraschend Major-Sieger Team Vitality mit 2:0 schlugen, die Teilnahme am Herbstfinale.

BIG räumte in der Lower Bracket zunächst Astralis aus dem Weg, verlor auf zwei engen Karten aber knapp gegen Navi und muss sich nun in der Play-In Stage beweisen. Auch G2 Esports, das Pleiten gegen Team Liquid und FaZe einsteckte, verpasste den Gruppensieg klar.