Barnsley - Der deutsche Darts-Spieler Florian Hempel ist erstmals für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Durch die Ergebnisse vom Players Championship Turnier in Barnsley sind die letzten Zweifel an seiner Qualifikation beseitigt.

Der 31-Jährige, der früher Handball-Torwart war, überzeugt in dieser Saison mit starken Leistungen und hatte bei der EM den Ex-Weltmeister Peter Wright aus Schottland bezwungen. Nach Gabriel Clemens und Martin Schindler ist er der dritte Deutsche, der bei dem Turnier (15. Dezember bis 3. Januar) im Alexandra Palace dabei ist.

Eng wird es hingegen für Max Hopp. Die ehemalige deutsche Nummer eins verpasste deutlich den nötigen Finaleinzug, um sich über die Rangliste für das wichtigste Event des Jahres zu qualifizieren. Nun muss Hopp Ende November ein Qualifikationsturnier erfolgreich bestreiten, um doch noch die allerletzte Chance zu nutzen.