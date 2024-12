Die deutsche Top-Langläuferin wird bei der Tour de Ski in Südtirol fehlen. In den sozialen Medien erklärt die Olympiasiegerin ihre Gründe.

Toblach - Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig wird nicht bei der Tour de Ski an den Start gehen. „Der Körper macht gesundheitlich nicht mit“, schrieb die 28 Jahre alte Oberwiesenthalerin bei Instagram. Es sei eine „harte Entscheidung“ gewesen auf das traditionelle Etappenrennen zu verzichten, das am 28. Dezember in Toblach (Südtirol) startet und am 5. Januar in Val di Fiemme endet.

„Ich gebe meinem Körper die Zeit, die er braucht, um gesund zu werden und dann habe ich dadurch genügend Zeit, um mich gut auf die anstehenden Weltmeisterschaften in Norwegen vorzubereiten“, erklärte Hennig weiter. Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 26. Februar bis 9. März in Trondheim statt.

In der Vorsaison war Hennig bei der Tour de Ski Gesamt-Elfte geworden, 2022/23 hatte sie als Fünfte ihr bestes Ergebnis geholt. Im Gesamtweltcup belegt sie aktuell einen guten siebten Platz, obwohl ihr bereits vor dem Saisonstart gesundheitliche und mentale Probleme die Vorbereitung erschwert hatten.