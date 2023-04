Hanfmann verpasst Finaleinzug bei ATP-Turnier in Houston

Houston - Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Houston den Einzug ins Finale verpasst.

Der überraschend starke Qualifikant aus Karlsruhe unterlag im Halbfinale am Sonntag Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien 3:6, 4:6. Im Endspiel des mit rund 643 000 US-Dollar dotierten Sandplatzturniers unterlag Etcheverry dann Frances Tiafoe aus den USA 6:7 (1:7), 6:7 (6:7). Wegen vieler Regenverschiebungen in den Tagen zuvor wurden die Halbfinals und das Endspiel bei dem Turnier im US-Bundesstaat Texas am gleichen Tag ausgetragen.