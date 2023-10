Wochenlang hat Daniel Ricciardo in der Formel 1 aussetzen müssen. Jetzt ist sein Handbruch verheilt, in Texas will er wieder fahren.

Handbruch verheilt: Ricciardo in Texas dabei

Daniel Ricciardo ist nach fünf Rennen Zwangspause in Austin wieder dabei.

Austin - Nach fünf Rennen Zwangspause kehrt Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo in Austin ins Cockpit bei Alpha Tauri zurück. Seine gebrochene linke Hand sei ausreichend verheilt, um beim Grand Prix in Texas wieder starten zu können, sagte der Australier in einer Pressemitteilung des Teams.

„Es ist gut, wieder zurück zu sein“, ließ der 34-Jährige wissen. Ricciardo hatte sich bei einem Unfall im Training zum Rennen in den Niederlanden den linken Mittelhandknochen gebrochen. Der Neuseeländer Liam Lawson (21) vertrat ihn dann sowohl in Zandvoort wie auch bei den Rennen in Italien, Singapur, Japan und Katar.

Die Tests im Fahr-Simulator hätten ihm nun gezeigt, dass er wieder bereit für einen Einsatz sei, sagte Ricciardo. „Ich hatte es schon in der Woche vor Katar probiert, aber da hatte ich noch nicht das volle Potenzial“, erklärte der frühere Teamgefährte von Sebastian Vettel. Seine körperliche Fitness sei trotz der Einschränkungen durch seine verletzte Hand aber weiter gut. Bei einer Operation war ihm eine Metallplatte eingesetzt worden, die mit Schrauben fixiert ist.

„Es war frustrierend, bei den letzten paar Rennen zuzuschauen“, räumte Ricciardo ein. Er war erst kurz vor der Sommerpause beim Großen Preis von Ungarn wieder ins Cockpit zurückgekehrt, als er bei Alpha Tauri das Cockpit des enttäuschenden Niederländers Nyck de Vries (28) erhalten hatte. In der kommenden Saison wird Ricciardo weiter an der Seite des Japaners Yuki Tsunoda (23) die Fahrerpaarung bei Alpha Tauri bilden.