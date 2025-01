Oslo - Deutschlands Handballer gehen mit Spielmacher Juri Knorr ins WM-Viertelfinale gegen Portugal. Der 24-Jährige steht im Kader für das K.-o.-Duell am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sportdeutschland.TV) in Oslo. „Juri wird auf jeden Fall dabei sein“, kündigte Bundestrainer Alfred Gislason an.

Allerdings sei Knorr nach seiner Erkrankung, durch die er die Hauptrundenspiele gegen Italien und Tunesien verpasst hatte, noch nicht wieder komplett fit. „Juri ist ein wichtiger Faktor bei uns. Wie viel er spielen kann, muss man sehen. Er ist nicht bei 100 Prozent und wird nur phasenweise zum Einsatz kommen. Er wird nicht 60 Minuten durchspielen. Eher zehn Minuten und dann zehn Minuten Pause. Das ist ein großer Verlust“, sagte Gislason.

Kapitän Golla: „Wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“

DHB-Kapitän Johannes Golla äußerte sich dennoch erleichtert über die Rückkehr von Knorr, der am Montag im WM-Quartier der DHB-Auswahl eingetroffen war. „Es ist immer schön, wenn jemand aus einer Krankheit zurückkommt. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und kann wichtig werden für uns, wenn er an die Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen kann“, sagte Golla.