Mannheim - Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf Handall-Nationalspieler Juri Knorr verzichten. Der 23-Jährige setzt mit Knieproblemen aus, wie ein Sprecher des Bundesligisten gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ bestätigte.

Über die genaue Ausfallzeit wurde zunächst nichts bekannt. Der Pokalsieger tritt am Dienstagabend (20.45 Uhr) beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der Hauptrunde der European League an.