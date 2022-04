Leipzig/MZ - An diesem Freitag startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Bratislava gegen Weißrussland in die Europameisterschaft. Vor dem Start des Turniers in Ungarn und der Slowakei sprach der Ascherslebener Bürgermeister Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), mit MZ-Mitarbeiter Ullrich Kroemer über die Erwartungen an das neue Team, Absagen und Rücktritte der Stars, seine Wiederwahl als DHB-Boss, bunte Pullover und die Herausforderungen und Ziele seiner Amtszeit.