Sakhir - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) hat Gerüchte über einen möglichen Abschied von Mercedes zurückgewiesen. „Ich habe eine großartige Beziehung zu Toto (Wolff, Teamchef) und Mercedes, und wir unterstützen uns gegenseitig. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zukunft“, sagte der Engländer vor dem Saisonauftakt am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/Sky) in Bahrain. Hamiltons Vertrag bei Mercedes läuft Ende des Jahres aus. Beide Seiten haben aber mehrmals klargemacht, die Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen.

Zuletzt hatten die ehemaligen englischen Formel-1-Weltmeister Damon Hill und Jenson Button aber gezweifelt, dass Hamilton bei Mercedes bleibe, wenn ihm das Team wie schon im vergangenen Jahr ein Auto biete, das nicht um den Titel fahren könne.

„Auch wenn wir vergangenes Jahr ein schwieriges Jahr hatten, bin ich immer noch hier, und egal, ob wir dieses Jahr ein schwieriges Jahr haben werden oder nicht, ich werde immer noch hier sein. Ich bin ein Kämpfer, und wir kämpfen als Team“, betonte Hamilton, der 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher zum Werksteam Mercedes gewechselt war.

Es gebe „keine Verzögerung bei unserem Vertrag. Ich bin immer sehr, sehr entspannt gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es jetzt sofort erledigen muss. Ich befinde mich in einer sehr glücklichen Lage. Es wird erledigt, wenn wir bereit sind“, betonte der siebenmalige Weltmeister.

An ein Karriereende denkt Hamilton nicht. „Ich liebe die Herausforderung, Lösungen zu finden. Ich glaube immer noch, dass ich in der Lage bin, das Auto an Orte zu führen, an die es andere vielleicht nicht führen können“, versicherte der nach Fernando Alonso (41) zweitälteste Fahrer im Feld.