Fiorano - Die Ferrari-Mission von Lewis Hamilton hat mit den ersten Kilometern auf der hauseigenen Strecke in Fiorano endgültig begonnen. Der 40 Jahre alte siebenmalige Champion fuhr in einem alten Modell, Tests mit dem neuen Rennwagen für die kommende Saison sind noch nicht erlaubt. Bei neblig-trüben Bedingungen ließen sich auch die Tifosi diese Gelegenheit nicht nehmen, als Hamilton nach Ferrari-Angaben um exakt 9.16 Uhr auf die Strecke fuhr.

Der Brite wechselte nach der vergangenen Saison von Mercedes zur Scuderia. Mit den Silberpfeilen hatte er in seiner Zeit von 2013 an sechsmal den Fahrertitel gewonnen, den ersten WM-Triumph hatte Hamilton 2008 im McLaren-Mercedes geschafft. Im Ferrari will der 105-malige Grand-Prix-Gewinner nun die Titelserie von Red-Bull-Star Max Verstappen beenden. Der Niederländer wurde in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Serie Weltmeister.

Wie groß der Hype um Hamilton neuerdings in Rot sein wird, wurde bereits in den ersten Tagen seit seiner Ankunft am Firmensitz in Maranello deutlich. „Es gibt Tage, von denen du weißt, dass du sie ewig in Erinnerung behalten wirst“, erklärte Hamilton. Tag eins als Ferrari-Fahrer sei so einer.

Hamilton will neue Ära in Rot beginnen

„Ich bin so gespannt, diese neue Ära zu beginnen“, betonte Hamilton. Zum roten Overall im roten Ferrari trug er auf seinen ersten Kilometern einen gelben Helm mit dem berühmten Emblem des einzigen Herstellers, der seit dem WM-Start 1950 in der Formel 1 ist, aber seit Kimi Räikkönens Triumph 2007 auf den nächsten Fahrer-Titel wartet.

Sollte Hamilton es mit der Scuderia gelingen, würde er auch den ehemaligen Ferrari-Star Michael Schumacher überflügeln und wäre mit acht Triumphen alleiniger Rekordweltmeister. Sein Teamkollege wird der Monegasse Charles Leclerc sein, die offiziellen Testfahrten stehen vom 26. bis 28. Februar an. Der Saisonauftakt ist am 16. März im australischen Melbourne.