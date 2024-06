Der serbische Tennisstar Novak Djokovic lässt sich während der French Open am Knie operieren. Nur rund drei Wochen später fühlt er sich bereit, in Wimbledon um den Titel mitzuspielen.

London - Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic ist zuversichtlich, nach seiner Knie-Operation in Wimbledon auf dem höchsten Level spielen zu können. Erst Anfang Juni hatte sich der 37 Jahre alte serbische Tennisstar im Achtelfinale der French Open einen Meniskusriss zugezogen und sich anschließend operieren lassen. „Ich bin nicht hierhergekommen, um ein paar Runden zu spielen“, sagte Djokovic nun in Wimbledon: „Ich will wirklich um den Titel spielen.“

Schon am vergangenen Sonntag war Djokovic für die Vorbereitung nach London gereist. Er habe eine „sehr gute“ Trainingswoche gehabt, sagte der siebenmalige Wimbledon-Champion, der im vergangenen Jahr im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren hatte. Er habe intensive Trainingssätze gespielt und das Knie „fast bis zum Maximum“ getestet.

Djokovic besiegt auch eigene Zweifel

„Das Knie hat auf all das sehr gut reagiert“, sagte Djokovic. Er habe im Verlauf der Reha in den vergangenen drei Wochen nicht einen Rückschlag gehabt. Wenn das Turnier beginnt, werde er selbstverständlich noch mehr Feedback bekommen, wie das Knie auf ein Grand-Slam-Match reagiere.

„Als es in der vierten Runde von Roland Garros passiert ist, habe ich eine sehr schnelle Entscheidung getroffen, die Operation machen zu lassen. Ich hatte große Zweifel, es bis Wimbledon zu schaffen“, räumte der ehemalige Weltranglisten-Erste rückblickend zu.

Am Montag, dem ersten Turniertag des Grand-Slam-Klassikers, ist Djokovic noch spielfrei. Am Dienstag wird er sein Erstrundenmatch gegen den tschechischen Qualifikanten Vit Kopriva bestreiten. Nach Wimbledon sind auch die Olympischen Spiele in Paris, die auf Sand ausgetragen werden, in diesem Sommer ein großes Ziel von Djokovic.