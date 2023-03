Oslo - Ragnhild Haga hat das 50-Kilometer-Rennen der Skilangläuferinnen am berühmten Holmenkollen in Oslo gewonnen. Die Norwegerin siegte in der freien Technik knapp und auf den letzten Metern vor ihrer Landsfrau Astrid Oeyre Slind und der Amerikanerin Jessica Diggins.

Slind ist in diesen Tagen die Marathonfrau des Langlauf-Sports. Nachdem sie in der Vorwoche binnen 24 Stunden das 30-Kilometer-Rennen bei der WM in Planica sowie den 90 Kilometer langen Wasalauf in Schweden absolviert hatte, ging sie nun auch über die Marathondistanz im Weltcup an den Start.

Einzige deutsche Starterin war Victoria Carl, die Rang 15 belegte. „Es war megahart. Ich habe in der letzten Runde gemerkt, dass meine Beine zugegangen sind“, sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin im ZDF. Carl benannte einen Skiwechsel zum falschen Zeitpunkt als einen der Gründe, warum es nicht zu mehr gereicht hatte. „Es war ein solides Rennen trotz alledem. Die letzte Runde ging es nur noch darum anzukommen“, sagte Carl.