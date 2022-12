Haas: Grand-Slam-Titel für Zverev wird „nicht einfacher“

Tennis-Ass Alexander Zverev will seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Stuttgart - Angesichts der neuen Tennis-Generation hat Ex-Profi Tommy Haas den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev vor der wachsenden Konkurrenz im Kampf um den ersten Grand-Slam-Titel gewarnt.

„Die Zeit rennt dahin. Wenn man sieht, wer nachkommt, stellt man fest, dass es nicht einfacher wird“, sagte der 44-Jährige im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“.

Als Konkurrenten für die großen Titel sieht Haas nicht nur den spanischen Topstar Rafael Nadal und den serbischen Spitzenspieler Novak Djokovic. Der frühere Weltranglisten-Zweite dachte neben anderen auch an die junge Generation um den spanischen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (19) sowie die Italiener Jannik Sinner (21) und Lorenzo Musetti (20).

Zverev hatte in der vergangenen Woche beim Show-Event in Saudi-Arabien sein Comeback nach seiner langen Verletzungspause gegeben. Es war für ihn der erste offizielle Auftritt seit dem Halbfinale bei den French Open, als er sich Anfang Juni in Paris gegen Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. „Sascha wird schnell zurückkommen und unglaublich gute Matches spielen. Er muss natürlich erst reinkommen, Matchpraxis sammeln„, sagte Haas.