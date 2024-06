Alexander Zverev ist in Wimbledon noch nie weit gekommen. Doch die Auslosung meint es dieses Mal gut mit ihm.

Kam bei Wimbledon in seiner Karriere bisher noch nie über das Achtelfinale hinaus: Alexander Zverev.

London - Alexander Zverev hat für den Rasen-Klassiker in Wimbledon eine günstige Auslosung erwischt.

Der French-Open-Finalist bekommt es in seinem Erstrunden-Match mit dem spanischen Weltranglisten-65. Roberto Carballes Baena zu tun. Beide trafen bislang erst einmal aufeinander. Im vergangenen Jahr setzte sich Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf Sand in drei Sätzen durch.

Zverev tut sich schwer in London

Zverev, der bislang in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, wurde in die untere Turnierhälfte gelost. Das bedeutet, dass er erst in einem möglichen Finale auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner treffen könnte. Ein möglicher Halbfinal-Gegner wäre der Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien, der zuletzt noch angeschlagen war.

Angelique Kerber trifft bei ihrer Rückkehr nach Wimbledon nach der Babypause auf die Kasachin Julia Putinzewa und erwischte damit eine unangenehme Aufgabe. Die Nummer 34 der Welt zeigte sich zuletzt in guter Rasen-Form und gewann in der vergangenen Woche das Vorbereitungsturnier in Birmingham.

Tatjana Maria, Wimbledon-Halbfinalistin von 2022, trifft in ihrem Erstrunden-Spiel auf die an Nummer 32 gesetzte Britin Katie Boulter.