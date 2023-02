Seattle - Der deutsche Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer (31) hat mit den Seattle Kraken in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das dritte Spiel in Serie verloren.

Am Sonntag (Ortszeit) unterlag Seattle zu Hause klar mit 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) gegen die Toronto Maple Leafs. Trotzdem liegt der Grubauer-Club in der Western Conference als Tabellenzweiter der Wild-Card-Wertung, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, mit 70 Punkten weiter auf Kurs.

Nachdem Vince Dunn Seattle früh in Führung geschossen hatte (4. Minute), machte Grubauer kurz darauf beim Ausgleich keine gute Figur, als er den Puck nach Mark Giordanos Distanzschuss durch die Beine gleiten ließ (5.). John Tavares (8.) und Timothy Liljegren (13.) erhöhten noch im ersten Drittel auf 3:1 für die Gäste, Auston Matthews (25./53.) stellte den Endstand her.