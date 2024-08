Die Medaillenhoffnung war da, doch am Ende reicht es nicht zum zweiten Paris-Podestplatz für Isabel Gose. Die Siegerin zieht nach Goldmedaillen mit der erfolgreichsten Olympia-Sportlerin gleich.

Olympia in Paris

Paris - Schwimmerin Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Die 22-Jährige belegte über 800 Meter Freistil nach 8:17,82 Minuten den fünften Platz. Zu Bronze und der Amerikanerin Paige Madden fehlten ihr fast fünf Sekunden. Den Sieg sicherte sich wie erwartet Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky aus den USA. Silber gewann die Australierin Ariarne Titmus. Am Mittwoch hatte Gose in der La Défense Arena die Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil gewonnen.

Rekordgold für Ledecky

Siegerin Ledecky zeigte erneut, dass sie auf den langen Strecken nicht zu schlagen ist - auch wenn sie diesmal deutlich mehr für den Sieg kämpfen musste. Die 27-Jährige gewann bereits ihre neunte Goldmedaille bei Sommerspielen. Damit zog sie nach Siegen mit der erfolgreichsten Olympiasportlerin, der früheren Turnerin Larissa Latynina (UdSSR), gleich. Über 800 Meter gibt es seit London 2012 keine andere Olympiasiegerin als Ledecky.

Die gebürtige Berlinerin Gose, die in Magdeburg lebt und trainiert, war als Fünftschnellste der Vorläufe souverän ins Finale eingezogen. „Es war wirklich ein schönes, kontrolliertes Rennen“, hatte sie anschließend gesagt: „Ich denke, dass ich mich bis morgen ganz gut regeneriert bekomme.“ Für ihr zweites Edelmetall von Paris reichte es trotzdem nicht.

Goses Magdeburger Teamkollege Florian Wellbrock war wenige Stunden vor ihrem Rennen überraschend im Vorlauf über 1500 Meter Freistil ausgeschieden. Weil es auch Sven Schwarz nicht ins Finale schaffte, findet die letzte Session der Beckenwettbewerbe am Sonntag ohne Deutsche in den Einzelrennen statt. Die 4x100 Meter Lagen-Staffel der Männer ist allerdings dabei.