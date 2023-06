München - Die deutschen Golfprofis Yannik Paul und Marcel Siem hoffen neben guten Platzierungen beim Turnier in München auch auf Eigenwerbung für einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team.

„Natürlich ist es großartig, dass ich in einer Situation bin, in der der Ryder Cup zumindest ein Thema ist. In den beiden Runden muss ich das aber weit wegschieben, denn natürlich ist dadurch eine kleine Schippe mehr Druck drauf“, sagte der Ratinger Siem vor dem Start BMW International Open an diesem Donnerstag.

„Riesige Ehre“

Der 42-Jährige spielt zum Auftakt in einer Gruppe mit Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald. „Es ist eine riesige Ehre, zusammen mit Luke Donald zu spielen“, sagte Siem. Berechtigte Hoffnungen darf sich Paul machen. „Natürlich wäre ich da gerne dabei. Ich versuche aber, mich einfach nur auf mich und auf die Turniere zu konzentrieren“, sagte der 29-Jährige. Er versuche, die Erwartungen vor dem Heimturnier nicht zu hochzustecken.

Die 44. Auflage des prestigeträchtigen Ryder Cups wird vom 29. September bis 1. Oktober in Rom ausgespielt. Vor zwei Jahren hatte das europäische Team in Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin gegen die US-Stars eine deutliche 9:19-Niederlage hinnehmen müssen.