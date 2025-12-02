weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Isabel Gose geht als Vorlaufschnellste ins Finale über 400 Meter Freistil und siegt. Olympiasieger Lukas Märtens holt sich zur eigenen Überraschung Silber.

Von dpa 02.12.2025, 20:01
Die deutsche Schwimmerin Isabel Gose wurde über 400 Meter Freistil Europameisterin auf der Kurzbahn. (Archivbild)
Lee Jin-man/AP/dpa

Lublin - Starker Start der deutschen Schwimmer in die Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin. Gleich im ersten Finale holte die Magdeburgerin Isabel Gose den Titel über 400 Meter Freistil in Europarekordzeit. Dabei unterbot sie in 3:54,33 Minuten die bisherige Bestmarke der Spanierin Mireia Belmonte. Ihre persönliche Bestleistung steigerte Gose um mehr als zwei Sekunden. Nach EM-Gold auf der Langbahn 2022 ist es für Gose der erste Titel bei Kurzbahn-Europameisterschaften.

Olympiasieger Lukas Märtens schlug über die gleiche Distanz als Zweiter an und sicherte sich Silber. Der 23-jährige Magdeburger musste sich erst im Schlussspurt in 3:36,51 Minuten dem Briten Jack McMillan geschlagen geben. Zuvor hatte er lange dem Rennen seinen Stempel aufgedrückt. Für Märtens war es nach 2021 der erste Start bei Kurzbahn-Europameisterschaften. 

Sein Vereinskollege Johannes Liebmann belegte mit dem Juniorenweltrekord von 3:37,39 Minuten den vierten Platz.