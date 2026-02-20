Am Ende jubelt ein US-Amerikaner. Doch noch vor dem Olympia-Finale erwischt es Seunghun Lee, der nicht mehr eingreifen kann. Es ist nicht der erste heftige Sturz in der Halfpipe.

Livigno - Nach Silber 2018 und Bronze 2022 hat sich der US-amerikanische Ski-Freestyler Alex Ferreira in einem einmal mehr von Stürzen geprägten Halfpipe-Wettbewerb zum Olympiasieger gekrönt. Der 31-Jährige gewann mit 93,75 von 100 Punkten. Silber ging an den Esten Henry Sildaru (93,00). Als letzter Starter sicherte sich Brendan MacKay (91,00) aus Kanada Bronze.

Der für längere Zeit auf dem dritten Platz liegende Nick Goepper (89,00) kam im dritten Anlauf heftig zu Fall und verpasste so die Chance, Ferreira noch einmal anzugreifen. Der US-Amerikaner sagte im Zielbereich in die Fernsehkamera dennoch: „Ich bereue nichts.“

Während die Stürze im Finale glimpflich ausgingen, erwischte es Seunghun Lee aus Südkorea härter. Der 20-Jährige verlor bereits beim Aufwärmen die Kontrolle in der Röhre und musste anschließend behandelt werden. Beim Abtransport hielt er sich die Hände vor das Gesicht. Details zum Gesundheitszustand gibt es bislang nicht.

Schon in der Qualifikation geht Ives k.-o.

Schon in der Qualifikation war es zu einem heftigen Sturz gekommen. Der Neuseeländer Finley Melville Ives stürzte bei der Landung nach einem Trick und schlug dabei mit dem Kopf auf. Sein Trainer gab später Entwarnung. „Ihm geht es okay. Er war k.-o., er ist jetzt bei Bewusstsein und spricht. Er wird komplett durchgecheckt“, sagte Tom Willmott. „Er wird wieder zurückkommen, er ist ein Kämpfer.“

Bei der Halfpipe-Entscheidung zeigen die Starter pro Durchgang mehrere Tricks. Bewertet werden Höhe, Schwierigkeitsgrad, Ausführung, Variation und Gesamteindruck, es zählt der beste von drei Durchgängen.