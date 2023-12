Dominic Thiem erlebt in Brisbane einen Schreckmoment, als eine Schlange auf dem Platz auftaucht. Der Referee unterbricht die Partie, ein Experte rückt an. Das Tier entpuppt sich als besonders giftig.

Brisbane - Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem hat beim Tennis-Turnier in Brisbane unfreiwillig Bekanntschaft mit der australischen Tierwelt gemacht und einen Schreckmoment erlebt.

Während des Qualifikations-Matches des Österreichers gegen den Australier James McCabe verirrte sich bei dem ATP-Turnier eine der giftigsten Schlangen Australiens auf den Platz. Der Schiedsrichter musste die Partie am Ende des ersten Satzes unterbrechen, ehe das Tier von einem Experten entfernt werden konnte.

Es handelte sich um eine etwa 50 Zentimeter lange östliche Braunschlange, die zu den tödlichsten Reptilien Australiens zählt. „Ich liebe wirklich Tiere, vor allem exotische“, sagte der 30 Jahre alte Thiem. „Aber das war eine wirklich giftige Schlange und sie war in der Nähe der Ballkinder, also war es eine wirklich gefährliche Situation.“ Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, auch weil Zuschauer die Schlange rechtzeitig entdeckten. „So etwas ist mir noch nie passiert, das ist etwas, was ich definitiv nie vergessen werde“, sagte Thiem.

Der frühere Weltranglisten-Dritte kämpft nach seiner langen Verletzungspause um die Rückkehr in die Weltspitze. Nach seinem Finalsieg bei den US Open 2020 gegen Alexander Zverev wurde er immer wieder von Handgelenk-Problemen zurückgeworfen. Derzeit ist Thiem in der Weltrangliste auf Platz 98. Die erste Qualifikations-Hürde in Brisbane gegen den 20-jährigen McCabe übersprang der 30-Jährige immerhin, er siegte mit 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.