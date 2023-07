Eine Gewitterwarnung sorgt in Wimbledon für Veränderungen am Ablauf.

London - Das Wetter hat den Veranstaltern in Wimbledon in diesem Jahr jede Menge Probleme bereitet. Nach dem vielen Regen in der ersten Turnierwoche sorgt nun eine amtliche Gewitterwarnung für Veränderungen am Ablauf.

So wird die berühmte Warteschlange, the Queue, an diesem Samstag geschlossen bleiben. Die Veranstalter riefen alle Tennisfans ohne Tickets dazu auf, wegen der Wettervorhersage nicht in den All England Lawn Tennis and Croquet Club zu kommen.

Normalerweise bilden sich vor der Anlage im Süden Londons schon am frühen Morgen lange Warteschlangen mit Menschen, die sich eines der begehrten Tickets für die Außenplätze sichern wollen.

Auch das Public Viewing auf dem berühmten Henman Hill ist sehr beliebt, fällt zum Frauen-Finale zwischen der Tunesierin Ons Jabeur und Marketa Vondrousova aus Tschechien aber aus. Da das Endspiel auf dem Centre Court stattfindet, ist die Austragung nicht gefährdet. Das Stadion verfügt über ein Dach.