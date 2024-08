Paris - Wegen eines Gewitters wird der Start der Wettbewerbe im Gehen bei den Olympischen Spielen in Paris um eine halbe Stunde verschoben. Statt um 7.30 Uhr beginnen die Männer heute nun um 8.00 Uhr, wie der Leichtathletik-Weltverband mitteilte. Für die Frauen geht es um 9.50 Uhr statt um 9.20 Uhr los. Am frühen Morgen regnete es in der französischen Hauptstadt, zahlreiche Blitze waren am Himmel zu sehen. Nach dem Sonnenaufgang sah es jedoch besser aus. Allerdings war die Luftfeuchtigkeit noch sehr hoch.