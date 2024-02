Quebec - Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ihren Start über 3000 Meter beim Weltcup im kanadischen Quebec absagen müssen.

Sie müsse „krankheits- & verletzungsbedingt“ auf ihre Teilnahme an dem Rennen verzichten, teilte die 51 Jahre alte Berlinerin in den sozialen Medien mit. „Es ist für mich enttäuschend, aber Gesundheit geht immer vor“, schrieb die fünfmalige Olympiasiegerin, die im vergangenen Oktober in Inzell ihren 43. deutschen Meister-Titel gewonnen hatte.

In Abwesenheit von Pechstein war Josie Hofmann aus Erfurt schnellste Deutsche über 3000 Meter in der schwächeren B-Gruppe. Die EM-Zweite in der Teamverfolgung belegte in 4:14,50 Minuten Rang neun mit 7,07 Sekunden Rückstand auf Siegerin Miho Takagi aus Japan.