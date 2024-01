Indianapolis - Beim All-Star-Weekend der NBA kommt es erstmals zu einem Geschlechter-Duell: Steph Curry von den Golden State Warriors misst sich mit Basketballerin Sabrina Ionescu von den New York Liberty im Dreier-Werfen. Wie die NBA bekannt gab, treten die beiden profilierten Distanzschützen am 17. Februar in Indianapolis gegeneinander an.

Ionescu hatte 2023 beim All-Star-Event der WNBA 37 von 40 möglichen erzielt und damit Currys Bestmarke von 31 Zählern überboten. Curry wird mit NBA-Basketbällen und von der NBA-Drei-Punkte-Linie aus werfen, Ionescu mit WNBA-Bällen und aus der WNBA-Distanz. Bei dem Wettkampf geht es um Spenden für wohltätige Zwecke.