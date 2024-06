Der erste Titel bei der Leichtathletik-EM in Rom geht an das Gastgeber-Team. Die deutsche Geherin Saskia Feige bleibt ohne Chance.

Rom - Geherin Saskia Feige hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom nicht in die Entscheidung um die Medaillen eingreifen können. Die Leipzigerin kam nach 20 Kilometern in Rom auf den 18. Platz. Das erste Gold holte sich Olympiasiegerin Antonella Palmisano, die Italienerin gewann in 1:28:09 Stunden überlegen. Feige (1:33:57) kam mit fast sechs Minuten Rückstand ins Ziel im Olympiastadion.

Valentina Trapletti (1:28:37) sorgte für einen Doppelerfolg der Gastgeberinnen. Die Ukrainerin Ljudmila Oljanowska (1:28:48) schnappte der schon in eine spanische Fahne gehüllten Laura García-Caro auf den letzten Metern mit einem Schlussspurt noch Bronze weg.

Auf dem Rundkurs rings um den mit Säulen geschmückten Aufwärmplatz außerhalb des Stadions ging Feige das Tempo zunächst das Tempo der Spitzengruppe mit. Bei zunächst immer noch rund 30 Grad am Abend verlor die EM-Dritte von München 2022 aber frühzeitig den Anschluss und wurde in der Schlussphase noch von Siegerin Palmisano überrundet.