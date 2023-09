New York - Mitfavoritin Coco Gauff hat das traumhafte Grand-Slam-Comeback von Caroline Wozniacki bei den US Open beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin gewann das Achtelfinalduell mit der 14 Jahre älteren Dänin am Sonntag 6:3, 3:6, 6:1 und steht wie im Vorjahr beim Turnier von New York im Viertelfinale.

Bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach mehr als dreieinhalb Jahren reichte es für Wozniacki hingegen nicht zum Einzug in die Runde der besten Acht. Nach zwei Stunden segelte eine Rückhand von ihr ins Aus und Gauff durfte vor ihren Fans im Arthur Ashe Stadium jubeln. „Caroline ist zurück, als wäre sie niemals weg gewesen“, sagte der US-Star. „Sie ist eine Inspiration. Es ist etwas seltsam, weil ich sie angeschaut habe, als ich aufgewachsen bin. Es war eine Ehre, mit ihr auf dem Platz zu stehen.“

Im dritten Satz gab Gauff direkt im ersten Spiel ihren Aufschlag ab, gewann jedoch anschließend sechs Spiele in Serie. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und der Lettin Jelena Ostapenko. Gauff peilt bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph an.