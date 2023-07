Berlin - G2 Esports und Excel Esports haben sich für die Sommer-Playoffs in der League-of-Legends-Liga LEC qualifiziert. Excel hatte in seiner Serie dabei mehr zu kämpfen als G2.

„Die Serie war eine Art Achterbahnfahrt“, sagte der Deutsche Felix „Abbedagge“ Braun von Excel im Interview nach der Serie. „Es war ein hartes Jahr für Excel, aber jetzt sind wir so nah dran, es zu schaffen. Wir sind auf dem Weg dorthin, wo wir eigentlich nicht geglaubt haben, dass wir es schaffen können.“

Nach zwei letzten Plätzen in den vorangegangenen Saisons setzt Excel seinen „Miracle Run“ in der Sommer-Saison fort. Im Duell gegen SK Gaming entschied das britische Team das umkämpfte Auftakt-Spiel zunächst für sich. SK zog nach, in der entscheidenden Partie behielt Excel aber wieder die Oberhand. Damit steht das Team in den Playoffs und ist nur noch einen Sieg vom Jahresfinale in Montpellier entfernt.

G2 zeigte in der Serie um den Einzug in die Playoffs gegen Frühlings-Finalist Team BDS indes kaum Schwächen. Beide Spiele kontrollierte der Rekordmeister souverän und sicherte sich mit dem elften Sieg in Folge den Platz in den Playoffs. In der Upper Bracket der K.o.-Runde geht es nun gegen Excel um einen Platz im Finale.