„Für uns ist es ein Sieg“: DSV-Team bejubelt Märtens-Silber

Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Konnte sich in Budapest über WM-Silber freuen: Lukas Märtens.

Budapest - Freundin Isabel Gose hüpfte auf und ab, Brustschwimmer Lucas Matzerath hatte Gänsehaut im Einschwimmbecken, Bundestrainer Bernd Berkhahn versteckte unter seiner FFP2-Maske ein breites Grinsen.

Die Silbermedaille von Lukas Märtens gleich im ersten Finale der Schwimm-Weltmeisterschaften über 400 Meter Freistil löste große Freude aus. Und selbst der oft unterkühlt wirkende Märtens zeigte bei der Siegerehrung für ihn ungewohnte Emotionen, als er kurzzeitig eine Freudenfaust ballte. „Für uns ist es ein Sieg“, sagte Berkhahn mit Stolz.

Platz zwei gleich im ersten großen Finale seiner Karriere kosteten Märtens aber auch ungewohnt viele Körner. „Wir haben jetzt viel zu tun, um ihn für die 200 Meter am Sonntag einigermaßen hinzubekommen“, sagte Berkhahn. Einen kurzfristigen Rückzug von der als Nebenstrecke angesehenen 200-Meter-Distanz schloss er aus. „Wir ziehen hier unseren Stiefel durch. Nach den 800 Meter Freistil am Montag und Dienstag hat er dann ja eine längere Pause“, bemerkte Berkhahn.

„Er hat jetzt richtig Schmerzen“

Was Märtens nach diesem Coup über die langen Distanzen zu leisten im Stande ist, wollte Berkhahn zunächst gar nicht beurteilen. „Er hat jetzt richtig Schmerzen. Vorrangig ist, dass wir ihn fit bekommen“, sagte der Coach. „Er hat gezeigt, dass er fit ist. Wenn er seine Leistungen über 800 und 1500 Kraul abrufen kann, kann er vorn mitschwimmen. Aber es bleibt abzuwarten, wie er sich von diesem Tag, von diesem Erfolg erholt. Denn es ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Anstrengung.“

Märtens selbst wirkte auch nach der Siegerehrung wegen der Erschöpfung teilweise eher so, als hätte er nicht Silber, sondern Blech um den Hals hängen. Jeder Schritt fiel dem Magdeburger schwer, jedes Lächeln wirkte gequält. Schwer vorzustellen, dass da gleich am nächsten Tag bereits wieder Top-Leistungen möglich sind. Im Team-Hotel wartete aber eine Belohnung. „Da werden sie sich schon was einfallen lassen“, sagte Märtens. Und auch schon eine innige Umarmung mit Freundin Isabel Gose könnte die Schmerzen lindern.