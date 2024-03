Leon Draisaitl ist derzeit nicht zu stoppen. Sein 38. Saisontor trägt zum Ende einer kurzen Durststrecke bei. Und das erste NHL-Team ist sicher in den Playoffs.

Leon Draisaitl (l) kommt in dieser Saison nun auf 38 Tore.

Winnipeg - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat im fünften NHL-Spiel in Serie getroffen und mit den Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets gewonnen. Sein Team setzte sich nach Verlängerung 4:3 durch, Draisaitl hatte den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Der Kölner kommt in dieser Saison nun auf 38 Tore. Für die Oilers war es eine Trendwende nach zuletzt zwei Niederlagen und ein weiterer Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation.

Die Detroit Red Wings um Moritz Seider kassierten in ihrem Bemühen um die Playoff-Teilnahme dagegen einen Rückschlag. Gegen die Washington Capitals gab es nach Verlängerung ein 3:4. Als erstes NHL-Team sicher in den Playoffs dabei sind dagegen die New York Rangers durch ein 6:5 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers.