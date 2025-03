Kranjska Gora - Skirennfahrer Linus Straßer hat bei seinem ersten Weltcup-Auftritt nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille einen herben Dämpfer kassiert. Der 32-Jährige fädelte im Slalom von Kranjska Gora schon im ersten Durchgang ein und schied aus. Der Münchner muss damit weiter auf seinen ersten Weltcup-Podestplatz in diesem Winter warten. In Führung lag bei dem Event in Slowenien zunächst der Schweizer Weltmeister Loic Meillard.

Straßer, der im dramatischen WM-Slalom von Saalbach-Hinterglemm vor zwei Wochen Dritter geworden war und so noch für die einzige deutsche Medaille bei den Titelkämpfen in Österreich gesorgt hatte, startete entschlossen. Am Übergang zum Zielhang unterlief ihm dann aber ein Fehler, der zum Aus führte.

Zwei weitere Slaloms stehen in dieser Saison noch an. Mit dem Kampf um den Gesamtsieg in seiner Paradedisziplin wird Straßer, dessen Formkurve vor der WM wieder nach oben gezeigt hatte, aber nichts mehr zu tun haben.