Melbourne - Vorjahresfinalistin Jelena Rybakina ist bei den Australian Open auf bittere Weise bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die an Nummer drei gesetzten Kasachin verlor am Donnerstag in Melbourne im Match-Tiebreak mit 20:22 gegen die russische Tennisspielerin Anna Blinkowa.

42 gespielte Punkte in einem Tiebreak bedeuten laut Tennis-Weltverband ITF einen Rekord in Einzelmatches bei Grand-Slam-Turnieren. Die vorherige Bestmarke hatte bei 38 Punkten gelegen.

Blinkowa hatte in der Rod Laver Arena den ersten Satz mit 6:4 für sich entschieden, die favorisierte Rybakina schlug im zweiten Durchgang mit 6:4 zurück. Beim Stand von 6:6 im dritten Satz musste der Match-Tiebreak entscheiden - es war einer für die Geschichtsbücher.